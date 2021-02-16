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16.02.2021 - 17:58 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Doğan Cüceloğlu paylaşımı

Gelen son dakika haberine göre, Ünlü yazar ve psikolog Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun bugün hayatını kaybetmesi sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca taziye mesajı yayınladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, “Annen yok, kimsen yok.” Ünlü psikoloğumuz Doğan Cüceloğlu annesinin ölümünü anlatırken bu cümleyi kullanırdı' dedi.

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Doğan Cüceloğlu paylaşımı

Sağlık Bakanı Koca açıklamasında şunları söyledi;

“Annen yok, kimsen yok.” Ünlü psikoloğumuz Doğan Cüceloğlu annesinin ölümünü anlatırken bu cümleyi kullanırdı. Bugün, hayatına dokunduğu insanları üzecek bir haber aldık: Hocamız aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Kocadan Doğan Cüceloğlu paylaşımı

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