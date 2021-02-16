Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Doğan Cüceloğlu paylaşımı

Sağlık Bakanı Koca açıklamasında şunları söyledi;

“Annen yok, kimsen yok.” Ünlü psikoloğumuz Doğan Cüceloğlu annesinin ölümünü anlatırken bu cümleyi kullanırdı. Bugün, hayatına dokunduğu insanları üzecek bir haber aldık: Hocamız aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum.