Son dakika! haberi | Pazar günü plan yapanlar dikkat! Uyarılar peş peşe geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce Marmara Bölgesi'nde yağmur ve sağanak olarak başlayacak yağışların, pazar günü İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Yalova ve Sakarya, pazartesi günü ise Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da etkili olmasının beklendiği kaydedildi. Açıklamada, bölge genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı sistem ile birlikte hissedilir derecede (8-10 derece) azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği kaydedildi.

Yetkililer, bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının gelecek hafta hissedilir derecede azalmasıyla normalin altına düşmesinin beklendiğini belirtti. Başta sağlık sorunları olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

Bölge genelinde; Pazar günü hafif sağanak yağmur şeklinde başlayacak yağışların, Pazartesi günü Bolu, Çankırı, Karabük ve Kırıkkale çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin güney kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların bu sabah ve öğle saatlerinde Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KAR ERİMESİ UYARISI: Halen yer yer yüksek kar örtüsünün bulunduğu Hakkari il geneli ile Van’ın güney (Bahçesaray, Çatak ve Başkale) ve Şırnak’ın doğu ilçelerinde (Uludere, Beytüşşebab) hava sıcaklıklarının yükselmesi, beklenen kuvvetli (21-50 kg/metrekare) yağmur ve yüksek rakımlarda karla karışık yağmurla birlikte kar erimeleri de görüleceğinden meydana gelebilecek sel ve su baskınları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EDİRNE °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EGE

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 25°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Az bulutlu

KÜTAHYA °C, 20°C

Az bulutlu

UŞAK °C, 21°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Az bulutlu

HATAY °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 21°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu doğusunun yer yer çok bulutlu sabah saatlerinde Sivas çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 20°C

Az bulutlu

SİVAS °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor

BOLU °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, Doğu Karadeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BAYBURT °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli

TOKAT °C, 19°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hakkari çevreleri ile Van'ın güney, Şırnak'ın doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Halen yer yer yüksek kar örtüsünün bulunduğu Hakkari il geneli ile Van’ın güney (Bahçesaray, Çatak ve Başkale) ve Şırnak’ın doğu ilçelerinde (Uludere, Beytüşşebab) hava sıcaklıklarının yükselmesi nedeniyle kar erimeleri de görülmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

KARS °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

MALATYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

VAN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Halen yer yer yüksek kar örtüsünün bulunduğu güney ilçelerinde (Bahçesaray, Çatak ve Başkale) hava sıcaklıklarının yükselmesi nedeniyle kar erimeleri görüleceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

SİİRT °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde batısı yer yer pus ve sisli, doğusu aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgâr Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren batısı kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusu güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) öğle saatlerinde doğusu yer yer 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, pus ve yağış anında orta, sis anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, doğusu sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece saatlerinde 6 (50 km/sa) sabah saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu açık, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) yer yer 5 (40 km/sa) gece saatlerinde Kuzey Ege’nin kuzeyi 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, gece saatlerinde kuzeyi 2,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren Antalya Körfezi güneydoğudan; Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusu kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.