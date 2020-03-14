Son dakika! haberi | Pazar günü plan yapanlar dikkat! Uyarılar peş peşe geldi
Meteoroloj Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nin 15 Mart Pazar günü itibarıyla Balkanlar üzerinden gelen, mevsim normallerine göre soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce Marmara Bölgesi'nde yağmur ve sağanak olarak başlayacak yağışların, pazar günü İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Yalova ve Sakarya, pazartesi günü ise Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da etkili olmasının beklendiği kaydedildi. Açıklamada, bölge genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı sistem ile birlikte hissedilir derecede (8-10 derece) azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği kaydedildi.
Yetkililer, bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının gelecek hafta hissedilir derecede azalmasıyla normalin altına düşmesinin beklendiğini belirtti. Başta sağlık sorunları olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.
Bölge genelinde; Pazar günü hafif sağanak yağmur şeklinde başlayacak yağışların, Pazartesi günü Bolu, Çankırı, Karabük ve Kırıkkale çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin güney kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların bu sabah ve öğle saatlerinde Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KAR ERİMESİ UYARISI: Halen yer yer yüksek kar örtüsünün bulunduğu Hakkari il geneli ile Van’ın güney (Bahçesaray, Çatak ve Başkale) ve Şırnak’ın doğu ilçelerinde (Uludere, Beytüşşebab) hava sıcaklıklarının yükselmesi, beklenen kuvvetli (21-50 kg/metrekare) yağmur ve yüksek rakımlarda karla karışık yağmurla birlikte kar erimeleri de görüleceğinden meydana gelebilecek sel ve su baskınları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EDİRNE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EGE
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 25°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 23°C
Az bulutlu
KÜTAHYA °C, 20°C
Az bulutlu
UŞAK °C, 21°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 24°C
Az bulutlu
HATAY °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 21°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu doğusunun yer yer çok bulutlu sabah saatlerinde Sivas çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 20°C
Az bulutlu
SİVAS °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor
BOLU °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, Doğu Karadeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BAYBURT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli
TOKAT °C, 19°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hakkari çevreleri ile Van'ın güney, Şırnak'ın doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Halen yer yer yüksek kar örtüsünün bulunduğu Hakkari il geneli ile Van’ın güney (Bahçesaray, Çatak ve Başkale) ve Şırnak’ın doğu ilçelerinde (Uludere, Beytüşşebab) hava sıcaklıklarının yükselmesi nedeniyle kar erimeleri de görülmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu
KARS °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
MALATYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
VAN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Halen yer yer yüksek kar örtüsünün bulunduğu güney ilçelerinde (Bahçesaray, Çatak ve Başkale) hava sıcaklıklarının yükselmesi nedeniyle kar erimeleri görüleceği tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
SİİRT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde batısı yer yer pus ve sisli, doğusu aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgâr Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren batısı kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusu güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) öğle saatlerinde doğusu yer yer 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, pus ve yağış anında orta, sis anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, doğusu sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece saatlerinde 6 (50 km/sa) sabah saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu açık, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) yer yer 5 (40 km/sa) gece saatlerinde Kuzey Ege’nin kuzeyi 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, gece saatlerinde kuzeyi 2,5 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren Antalya Körfezi güneydoğudan; Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusu kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.