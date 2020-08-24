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24.08.2020 - 21:23 |

Son dakika haberi: Türkiye'den sert NAVTEX cevabı: Savaş gemileri devreye giriyor!

Gelen son dakika haberine göre, Türkiye Girit'in güneyinde yarın savaş gemileriyle askeri tatbikat yapacak.

Yunanistan'ın Navtex ilanına Türkiye'den cevap gecikmedi.

Türkiye yarın Girit Adası'nın güneyinde Türk ve müttefik savaş gemilerinin katılımıyla tatbikat yapacak.

Mili Savunma Bakanı Akar, Yunanistan’ın, Oruç Reis araştırma gemisinin faaliyet alanı ile kısmen örtüşen bir bölgede saha ilan etmek suretiyle tatbikat yapacağını açıklamasını gerginliği artıran bir faaliyet olarak değerlenmişti.

Bakan Akar'ın bu açıklamalarının ardından Türkiye yarın tatbikat düzenleyeceğini açıkladı.

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MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz'de müttefik ülke deniz kuvvetleri gemileri ile kısa süreli geçiş eğitimleri icra edileceğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk ve Müttefik ülke deniz kuvvetleri gemileri tarafından 25 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz’de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla kısa süreli geçiş eğitimleri icra edilecektir." ifadelerine yer verildi.

 

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