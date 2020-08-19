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19.08.2020 - 09:23 | | DHA

Son dakika... Hakkari'de düğünler 2 saate indirildi!

Gelen bir son dakika haberine göre, Hakkâri’de coronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu bazı yeni tedbirler aldı. Kentte düğünler, 2 saat süreyle sınırlandırılırken, 65 yaş üstü vatandaşların 13.30- 17.30 saatleri arasında sokağa çıkmaları kısıtlandı.

Son dakika... Hakkari'de düğünler 2 saate indirildi!

​Hakkari Valisi İdris Akbıyık başkanlığındaki toplantıda, kentte 4 saat olarak yapılan düğünlerin 2 saat süreyle sınırlandırılmasına, 65 yaş ve üstü vatandaşların ise 13.30-17.30 saatleri arasında sokağa çıkmalarının kısıtlanması kararı alındı. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İlimizde yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarının arttığı gözlemlenmiş olup, bu sebeple aşağıdaki kararların alınması uygun görülmüştür. İlgi tarih ve sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha kararı ile 14.30-18.30 saatleri arasında yapılması kararlaştırılan sokak düğünlerinin, 15.30-17.30 saatleri arasında (4 saatten 2 saate indirilmesine) yapılmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınmasına, 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın 13.30- 17.30 saatleri arasında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, alınan kararların ilgili kurum ve kuruluşlarla kamuoyuna basın-yayın araçları yolu ile duyurulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

Aniden yola fırlayan çocuk facianın eşiğinden döndüİZMİR'in Buca ilçesinde, küçük bir çocuğun bisikleti ile yola fırladığı ve ölümden döndüğü anlar bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
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