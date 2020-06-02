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02.06.2020 - 15:23 | | DHA

Son dakika I İstanbul'da dehşet saçan taksi şoförüyle ilgili karar! İptal edildi

Son dakika haberi... Faslı kadın yolcuyu geçtiğimiz Şubat ayında darp eden taksicinin görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından görüntüleri inceleyen Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi (TUDES), sürücünün “Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi”ni süresiz iptal etti.

Geçtiğimiz Şubat ayında, doğum yapan ablasını ziyaret etmek için Kocaeli’nden İstanbul’a gelen Fas uyruklu kadın yolcuyu darp eden şoförün görüntüleri ortaya çıkmıştı. Beyoğlu’ndan Kasımpaşa istikametine gitmek için aracına binen yolcuyu 22 TL’lik ücreti alabilmek için darp ettiği belirtilen şoförün, yolcuya uyguladığı şiddet araç kamerasına saniye saniye yansımıştı. Yaşanılan olayın görüntülerini inceleyen İBB Ulaşım Daire Başkanlığı’na bağlı Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi (TUDES), şoförün “Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi” süresiz iptal etti. Ayrıca olayın yaşandığı 34 TDH 90 plakalı taksinin de izin belgesi askıya alındı ve araç trafikten men edildi.

Yaşadığı şokun ardından polise ihbarda bulunun kadın yolcu, darp raporu alarak şoför hakkında şikayette bulunmuştu. Kısa sürede yakalanan şoföre, “kasten yaralama” suçundan adli işlem yapılırken ve ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

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