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15.05.2020 - 13:57 | | AA

Son dakika I Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında karar

Son dakika gelen habere göre; Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İzmir Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan'ı görevden uzaklaştırdı.

Son dakika I Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında karar

Kurul, sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle daha önce hakkında inceleme başlatılan Pehlivan'ın 3 ay süreyle tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

Bursa'da kısıtlama öncesi kilometrelerce su kuyruğuBursa'da, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi, yanlarında getirdikleri bidonlara Uludağ'ın eteklerinden gelen sudan doldurmak isteyen vatandaşlar, uzun araç kuyruğu oluşturdu. Vatandaşlar 20 litrelik su bidonlarını fabrikada oluşturulan çeşmelerden 2,5 liraya doldururken, araç kuyruğu, drone ile havadan görüntülendi.
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