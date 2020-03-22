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22.03.2020 - 10:39 | | İHA

Son dakika! İşte 65 yaş üzeri keyfi dışarı çıkana verilecek para cezası...

İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmalarının, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırıldığını bildirdi. Gelen bir son dakika haberine göre; Erzincan’da 65 yaş üzeri keyfi dışarı çıkana 3 bin 150 TL ceza uygulanacak. Bu cezanın diğer illerde de uygulanması bekleniyor.

Son dakika! İşte 65 yaş üzeri keyfi dışarı çıkana verilecek para cezası...

İçişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, "Saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları sınırlandırılmasının ardından Erzincan Valisi Ali Arslantaş, "İhtiyaç durumunda ALO 112-155-156 numaraları arandığında arkadaşlarımız kendilerine yardımcı olacak" dedi.

İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmalarının, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırıldığını bildirdi.

Bu durumun ardından Erzincan Valisi Ali Arslantaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yasağı ihlal durumunda 3 bin 150 TL ceza TCK 195’e göre suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Vali Arslantaş sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

“65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan hemşehrilerimiz için sokağa çıkma yasağı getirildi. İhtiyaç durumunda ALO 112-155-156 numaraları arandığında arkadaşlarımız kendilerine yardımcı olacaktır. Yasağı ihlal durumunda 3 bin 150 TL ceza TCK 195’e göre suç duyurusunda bulunulacaktır.”

İletişim Başkanı Altun'dan corona virüs paylaşımıİletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Altun, "Corona virüs ile ilgili medya mecralarında hemen her gün bu tip belirsiz ama zararlı içeriklerle karşılaşıyoruz ve inanın, hepsi en az virüs kadar tehlikeli!" ifadelerini kullandı.
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