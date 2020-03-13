Son dakika... İtalya'da milli sporcu Selin Şahin karantinada...

İtalya'nın Reggio Calabria Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nda forma giyen milli sporcu Selin Şahin, konuşmalarından satış başlıkları...

Bu konuda şanlıyım daha önce Güney İtalya’da çok önlem alınmadı.

Risk altında değildik pazar gününe kadar. Önlemler arttırıldı. Kuzey İtalya’dan Güney İtalya’ya gelen çok kişi olduğu için insanlara kısıtlama getirildi. Evden çıkma yasağı getirildi.

NİSAN'DA DÖNÜYORUM

Sertifikayla dışarı çıkıyoruz. Sadece kendi mahallemizdeki eczane ve marketi kullanabiliyoruz. Semt veya şehir değiştirmemiz bunun dışında yasak.

İtalya corona virüsünden sportif anlamda çok etkilendi. 3 Nisan’a kadar bekleme kararı alınmıştı sonrasında liglerin durumu belli olacaktı. Dün itibari ile ligleri bitirme kararı aldılar.

TÜRKİYE’YE DÖNMEYİ BEKLİYORUM

Liglerimiz bittiği için ben de Türkiye’ye dönmeyi beliyorum. Ama uçuş olmadığı için dönemiyorum. Şu an için alınan önlemler iyi. En azından evde güvendeyim. Bütün İtalya bu karar çok net uyuyor.

Verilen sertifikada ismimiz adresimiz gibi bilgiler mevcut. Herhangi bir polis kontörlü olduğunda başka bir mahalledeysek o mahalleye neden gittiğimizi açıklamak zorunda kalıyoruz. Sertifikayla dışarı çıkıyoruz. Kendi mahallemizde eczane ve market yoksa ceza uygulaması geliyor.