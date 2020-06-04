MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Kadınları taciz edip, ölümle tehdit etti! Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden açıklama geldi
ABONE OL
04.06.2020 - 11:35 |

Son dakika... Kadınları taciz edip, ölümle tehdit etti! Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden açıklama geldi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde (SBÜ) çocuk gelişimi okuyan bir öğrenci, sosyal medyadan kadınları taciz edip ölümle tehdit etti. Konuyla ilgili üniversiteden açıklama geldi.

Son dakika... Kadınları taciz edip, ölümle tehdit etti! Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden açıklama geldi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Külliyesi'nde çocuk gelişimi okuyan bir öğrenci, pek çok kadın öğrenciyi sosyal medya üzerinden kendi hesabı ve açtığı sahte hesaplar aracılığıyla taciz edip, tehdit etti. Birçok öğrenci tarafından yapılan şikayetlerden sonra kendisine iftira atıldığını söyleyen öğrenci hesaplarını kapattı.

Kadın öğrenciler #sbüdetacizvar etiketi ile seslerini duyurmaya çalışırken tacizi kanıtlayan onlarca ekran görüntüsü paylaşıldı. Öğrencilerin açtığı hesabın altında aynı okuldan diğer kadın öğrencilerin de aynı kişinin kendilerine dönük hakaretleri ve tehditleri paylaşıldı.

Son dakika... Kadınları taciz edip, ölümle tehdit etti Sağlık Bilimleri Üniversitesinden açıklama geldi

Açıklamada şöyle denildi:

"Sosyal medyadaki iddialara konu öğrenci ile alakalı şikayetler, 2019-2020 Gıiz Dönemi sonunda idaremize ulaşmış olup Disiplin Kurulumuz tarafından konu incelenmiş ve Bahar Dönemi başlamadan, 'YÖK Öğrenci Disiplin Yönetmeliği MADDE (7} 1/a'ya göre' ilgiliye bir yarıyı! okuldan uzaklaştırma cezası verilmiştir.

Taciz suçlamasının adli boyutu TCK Madde 105'e göre mağdurun şikayetini gerektirdiğinden, savcılığa suç duyurusunda bulunmak isteyen öğrencilerimize Hukuk Muşavirliğimiz tarafından hukuki yardım sağlanmış, suç duyurusunda bulunan öğrencilerin dosyasına müdahil olmak üzere yine Hukuk Müşavirliğimiz tarafından savcılığa dilekçe verilmiştir. İlgili, disiplin cezası aldıktan sonra yerleşkelerimize girmesi yasaklanmış, güvenlik görevlilerimiz bu doğrultuda uyarılmışlardır.

Son dakika... Kadınları taciz edip, ölümle tehdit etti Sağlık Bilimleri Üniversitesinden açıklama geldi

Uzaklaştırma cezası sonrası, ilgili öğrenci hakkında aynı şikayetler gelmeye devam edince, müşteki öğrencilerimiz, idaremize yeniden dilekçe vermeleri hususunda bilgilendirilmişlerdir.

Son dakika... Kadınları taciz edip, ölümle tehdit etti Sağlık Bilimleri Üniversitesinden açıklama geldi

Öğrencilerimizin dilekçeleri, Disiplin Kurulumuza yönlendirilmiş olup konu Disiplin Kurulumuzun gündemindedir. Öğrencilerimizin huzur ve güvenliği önceliğimizdir! Saygılarımızla."

Son dakika... Kadınları taciz edip, ölümle tehdit etti Sağlık Bilimleri Üniversitesinden açıklama geldi

 

Alacaklarını tahsil edemeyen kahveci duvara yazdı! “Veresiye Covid-19’a yakalanıp ölmüştür”Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde veresiye borçlarını toplayamayan kahvehane işletmecisi, borç yapmak isteyen duyarsız müşteriye, duvara astığı yazıyla, ‘veresiye Covid-19’a yakalanıp ölmüştür’ mesajını verdi. Kahvehaneye gelen vatandaşlar, yazıyı şaşkınlıkla okudu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bim aktüel 5 Haziran 2020 kataloğu yayımlandı! Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Bim aktüel 5 Haziran 2020 kataloğu yayımlandı! Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Üç günü geçemez, ücret de ödenmez...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Üç günü geçemez, ücret de ödenmez...

Yeni normal için çarpıcı öneri! Mesai saatleri değişmeli

Yeni normal için çarpıcı öneri! Mesai saatleri değişmeli

0-18 yaş sokağa çıkma izni hangi gün saat kaçta? 18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman son bulacak?

0-18 yaş sokağa çıkma izni hangi gün saat kaçta? 18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman son bulacak?

Sıradaki Haber