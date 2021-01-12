Son Dakika: Koronovirüs aşısı için geri sayım başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan aşılama tarihi verdi

Aşılama ne zaman başlayacak? Koronavirüs aşısı ne zaman vurulacak? Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı ile ilgili gelinen son noktayı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Salgınla mücadele kapsamında Türkiye, dünyadaki tüm aşı çalışmalarını takip etmektedir. Peki, koronavirüs aşısı vurulmaya başlanıyor mu? Tarih belli oldu mu?

KORONAVİRÜS AŞISI NE ZAMAN VURULACAK? AŞILAMA TARİHİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelinen aşamada salgınla mücadelede önemli bir hususun da aşı çalışmaları olduğuna değinerek, şu bilgileri verdi:

"Türkiye, dünyadaki tüm aşı geliştirme ve üretim faaliyetlerini yakından takip etmekte, uygulama aşamasına gelen her ürünle ilgilenmektedir. Halihazırda Çin menşeli bir aşıyı bildiğiniz gibi ülkemize getirmeye başladık. İlk etapta 3 milyon doz aşı şu anda ülkemize geldi. Alman menşeli bir aşı ile ilgili anlaşmamızı da yaptık ama görüşmeler devam ediyor. Nihai kararı henüz karşılıklı olarak vermiş değiliz. Rus ve İngiliz menşeli açılarla ilgili gelişmeleri de takip ediyoruz.

Ülkemize gelen aşıların kullanıma sunulabilmesi için gereken test süreçleri tamamlanır tamamlanmaz belirlenen öncelik sırasına göre uygulamasına geçilecektir. İnşallah belirlenen sıralamaya göre perşembe veya cuma günü bu kampanyamız başlamış olacak. Tabii en önemlisi kendi aşımızı geliştirme çalışmalarıdır. Çok sayıda üniversitemiz, kuruluşumuz ve firmamız bu amaçla yoğun bir gayret içindedir. İnşallah hep birlikte bu musibetin de üstesinden gelecek, hedeflerimize doğru tam kapasite yürümeye devam edeceğiz."