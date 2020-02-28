28.02.2020 - 08:23 |
Son dakika... Manisa'da korkutan deprem! Büyüklüğü...
Gelen son dakika haberine göre, saat 08.10 sıralarında merkez üssü Manisa Akhisar olan bir deprem meydana geldi.
Son dakika haberine göre, Manisa'da meydana gelen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 3.2 olarak açıklanırken yaşanan deprem 6.4 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Türkiye kapıları açtı, göçmenler sınıra koştu!Yunanistan Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş yapmak isteyen bir grup göçmenin ülkeye girişine izin vermedi. Tampon bölgeyi otobüs çekerek kapatan Yunanistan, Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş ve çıkışları durdurdu