MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Manisa'da korkutan deprem! Büyüklüğü...
ABONE OL
28.02.2020 - 08:23 |

Son dakika... Manisa'da korkutan deprem! Büyüklüğü...

Gelen son dakika haberine göre, saat 08.10 sıralarında merkez üssü Manisa Akhisar olan bir deprem meydana geldi.

Son dakika... Manisa'da korkutan deprem! Büyüklüğü...

Son dakika haberine göre, Manisa'da meydana gelen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 3.2 olarak açıklanırken yaşanan deprem 6.4 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Türkiye kapıları açtı, göçmenler sınıra koştu!Yunanistan Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş yapmak isteyen bir grup göçmenin ülkeye girişine izin vermedi. Tampon bölgeyi otobüs çekerek kapatan Yunanistan, Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş ve çıkışları durdurdu
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | İdlib'de rejim unsurlarına ağır darbe! Türk savaş uçakları hava sahası engelini böyle aştı...

Son dakika | İdlib'de rejim unsurlarına ağır darbe! Türk savaş uçakları hava sahası engelini böyle aştı...

SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

Müdavimleri herkes bilsin istemiyor!

Müdavimleri herkes bilsin istemiyor!

Sıradaki Haber