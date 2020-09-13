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13.09.2020 - 16:35 | | DHA

Son dakika... Meis Adası açıklarında askeri hareketlilik

Gelen son dakika haberine göre; Meis Adası etrafındaki askeri hareketlilik sürerken, adadan hareket eden bir Yunan feribotunun Karaada mevkisine gittiği gözlendi. Türk Sahil Güvenlik tekneleri ise rutin devriyelerini sürdürüyor.

Son dakika... Meis Adası açıklarında askeri hareketlilik

Antalya'nın Kaş ilçesine 2,1 kilometre uzaklıkta bulunan Meis Adası'nın ön kısmına, Yunan firkateyni konumlandı. Bugün saat 14.00 sıralarında Meis Adası'ndan hareket eden Yunan feribotu Karaada mevkisine doğru ilerlerken, Türk Sahil Güvenlik tekneleri Türk karasuları içerisinde devriyesine devam etti. Kaş açıklarında bulunan Türk fırkateyninde ise askerlerin geminin güvertesinde nöbet tuttuğu gözlendi.

Son dakika... Meis Adası açıklarında askeri hareketlilik

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Son dakika... Bakan Akar Kaş'ta! Flaş Meis Adası çağrısıGelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meis Adası'nın karşısında bulunan Kaş'ta açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, Meis Adası'nın silahsızlandırılmasının gerektiğini belirten Bakan Akar, 'Biz diyalogdan yanayız, siyasi çözüm bulunmalı' dedi. Akar, 'Barıştan yanayız ama haklarımızı çiğnetmeyiz. Yunan halkının, Macron liderliğindeki girişimlere kapılmaması, Macron'un kendini kurtarma operasyonlarına meze olmaması lazım. Sayın Macron'un politikalarının iflas ettiği açık seçik görülüyor' açıklamasını yaptı.
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