Son dakika... Bakan Akar Kaş'ta! Flaş Meis Adası çağrısı

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Adalar anlaşmalara aykırı olarak Yunanistan tarafından silahlandırıldı. Egemenliği anlaşmalarla Yunanistan’a devredilmemiş adalar var. Maalesef Yunanistan her şeyi kendi menfaatine göre yorumlamakta. Bunların takipçisiyiz.

Bugüne kadar gelmiş faaliyetlerin mahkeme kararlarına uygun şekilde gerçekleştirilmesini ve oldu bittilere getirilmemesini istiyoruz. Biz buradaki sorunlarımızı barışçıl bir şekilde çözülmesini istiyoruz. Biz burada bunları söylerken diğer tarafta maalesef Yunan tarafı adalara asker getirip götürmeye devam ediyor.

Meis Adası’na sanki kutlama için başka ada kalmamış gibi sürekli buralara gelinmesi tabi bizleri Türk kamuoyunu rahatsız eder biz bunları provokatif kışkırtıcı olarak görüyoruz. Silahlanma yarışı başladı Fransa kışkırtıyor. Meis Adası’nın silahtan arındırılması lazım. Bizim hak ve hukukumuzun tanınması lazım. Macron'un öncülüğünde burada bir tahrik ve kışkırtıcılık var.

Bizim anlayışımıza göre gerginliğin, kışkırtıcılığın, provokasyonun hiç kimseye, özellikle Yunanistan'a bir yararı yok.

Bizi hapsetmeye çalışıyorlar, kabul edemeyiz

YPG'yi destekleyen Macron'un politikası çöktü

Barıştan yanayız ama haklarımızı çiğnetmeyiz. Yunan halkının, Macron liderliğindeki girişimlere kapılmaması, Macron'un kendini kurtarma operasyonlarına meze olmaması lazım. Sayın Macron'un politikalarının iflas ettiği açık seçik görülüyor. Bunu örtbas etmek için kendince bazı roller kapmaya çalışmakta.

(Yunanistan Cumhurbaşkanının Meis ziyareti)

Sanki kutlama için başka ada kalmamış gibi bunlara geliniyor. Bunlar tabii bizleri rahatsız eder.

(Oruç Reis gemisinin faaliyetleri)

Oruç Reis planlı faaliyeti nedeniyle döndü. Plan çerçevesinde ileri geri hareketler olacaktır. Oradaki haklarımızdan vazgeçilmesi söz konusu değil.

(NATO'daki görüşmeler)

Diyalogla, müzakerelerle problemlerimize siyasi çözüm bulmaktan yanayız. Bu çerçevede her türlü girişimi destekliyoruz. Dördüncü toplantıya ev sahipliği yapmaya hazırız, buyursunlar gelsinler. Haklıyız, görüşmekten çekinmeyiz.

(Macron'un ifadeleri)

Bu ve benzer söylemler fitne çalışmasıdır. Bu fitne çalışmalarının da asil milletimizin zihninde hiçbir karşılığı yoktur.

(ABD'nin Güney Kıbrıs'a silah ambargosunu kısmen kaldırması)

Bizi barışa, çözüme değil çözümsüzlüğe götürecek. Müttefiklik ruhuna yakışmaz.

(Libya'daki gelişmeler)

2011'den itibaren Suriye'de yapılan hataların aynen Libya'da yapıldığını endişeyle takip etmekteyiz. Birçok ülke ve kurum maalesef buradaki haksızlığa, Hafter grubunun saldırılarına karşı sessiz kalıyor.