10.02.2021 - 14:52 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk paylaştı! 81 ilde gerçekleştirildi
Gelen son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından 81 ilde gerçekleştirilen canlı söyleşilere ilişkin görüntüler paylaştı. İşte Bakan Selçuk'un o paylaşımı ve açıklamaları...
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un paylaşımı şöyle;
Salgının en başından bugüne 81 ildeki öğretmenlerimizle, velilerimizle, öğrencilerimizle canlı söyleşiler gerçekleştirdik.Onlar anlattı, ben dinledim; ben anlattım, onlar dinledi. Bağlantı sırasına göre değil alfabeye göre sıraladık ki bir yılda ne kadar yaşlandığımı anlamayın :(
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