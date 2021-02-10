Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk paylaştı! 81 ilde gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un paylaşımı şöyle;

Salgının en başından bugüne 81 ildeki öğretmenlerimizle, velilerimizle, öğrencilerimizle canlı söyleşiler gerçekleştirdik.Onlar anlattı, ben dinledim; ben anlattım, onlar dinledi. Bağlantı sırasına göre değil alfabeye göre sıraladık ki bir yılda ne kadar yaşlandığımı anlamayın :(