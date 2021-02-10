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10.02.2021 - 14:52 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk paylaştı! 81 ilde gerçekleştirildi

Gelen son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından 81 ilde gerçekleştirilen canlı söyleşilere ilişkin görüntüler paylaştı. İşte Bakan Selçuk'un o paylaşımı ve açıklamaları...

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un paylaşımı şöyle;

Salgının en başından bugüne 81 ildeki öğretmenlerimizle, velilerimizle, öğrencilerimizle canlı söyleşiler gerçekleştirdik.Onlar anlattı, ben dinledim; ben anlattım, onlar dinledi. Bağlantı sırasına göre değil alfabeye göre sıraladık ki bir yılda ne kadar yaşlandığımı anlamayın :(

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