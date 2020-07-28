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28.07.2020 - 11:36 | | DHA

Son dakika... MSB duyurdu! 3 terörist gözaltına alındı

Gelen bir son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/PYD'li ile 1 DEAŞ'lı teröristin gözaltına alındığını bildirdi.

Son dakika... MSB duyurdu! 3 terörist gözaltına alındı

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/PYD'li, Fırat Kalkanı bölgesinde de 1 DEAŞ’lı terörist hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı" denildi.

Son dakika... MSB duyurdu 3 terörist gözaltına alındı

Covid-19 ilacı ve aşısı üreten tesis ilk kez görüntülendi!Coronavirüs tedavisinde kullanılan tüm ilaçların üretimi ve aşı çalışmasının sürdürüldüğü tek tesis görüntülendi. Aşının geliştirildiği yüksek biyogüvenlikli BSL 3 laboratuvarında yüzbinlerce doz aşının üretimi sağlanabilecek. Tesis, bu özelliğiyle de ülkemizde tek olma özelliği taşıyor.
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