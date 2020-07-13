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13.07.2020 - 11:50 |

Son dakika haberi... Ozan Güven hakkında istenen ceza belli oldu!

Gelen son dakika haberine göre, sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz ile oyuncu Ozan Güven arasında yaşanan darp olayına ilişkin yürütülen soruşturmada tamamlandı.

Son dakika haberi... Ozan Güven hakkında istenen ceza belli oldu!
ELİF ALTIN / İstanbul

Son dakika haberine göre, Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği öne sürülen Ozan Güven hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı. Savcılık, Ozan Güven hakkında "Hakaret", "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca Deniz Bulutsuz'un şikayeti üzerine Ozan Güven hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılık, Ozan Güven hakkında "Hakaret", "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

İddianame, İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede, doktor raporunun dikkate alındığı ve eylemin basit yaralama kapsamında kalmadığı ifade edildi. İddianame kabul edilirse Ozan Güven önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. 

Son dakika haberi... Ozan Güven hakkında istenen ceza belli oldu

Son dakika haberi... Ozan Güven hakkında istenen ceza belli oldu

Son dakika haberi... Ozan Güven hakkında istenen ceza belli oldu


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