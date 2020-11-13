Son dakika... Avrupa'nın göbeğinde şoke eden ifade! Bugün Türk avına çıkalım

Almanya'da ırkçılığın devlet kurumlarına bile nasıl sıçradığı bir kez daha gün yüzüne çıkarıldı. Ülkede polis şiddeti ve polisteki ırkçılığı mercek altına alan araştırmalarıyla bilinen Prof. Tobias Singelnstein ve ekibinin gerçekleştirdiği araştırma Alman güvenlik birimlerindeki korkunç gerçekleri deşifre etti. Bochum Ruhr Üniversitesi tarafından hazırlanan araştırmayı yürütenlerin sorularını yanıtlayan bir polis, "Bilinçli olarak Türk avına çıkan polisler var" dedi.

"ZENCİ DÖVELİM"

Bazı polislerin, "Bugün zenci dövelim" dediğini aktaran polisler, bazılarının ise Türk avına çıktığını anlattı. Tüyler ürperten araştırmada şu ifade yer alıyor: "Karar verildikten sonra da bilinçli ava çıkılıyor. İşte sinyal verilmemesi gibi olaylar bile büyütülüyor. Olayın büyütülmesiyle, insanların tavır göstermesi provoke ediliyor."

"BEN ŞERİFİM" DİYORLAR

Araştırmaya katılan bir polis, "İnsanları, sinirlenen insanları bile konuşmanızla sakinleştirebilirsiniz. Her iki taraf da huzur içinde yoluna gider. Ya da, 'Ben bu şehirde şerifim, benim dediğim olacak' diye davranırsınız. Ve bu şekilde davranan çok polis var" dedi. Prof. Singelnstein ırkçılık araştırması için 3 bin 370 kişi ile görüşüldüğünü açıkladı.

YAPISAL SORUN

Poliste yapısal bir sorun olduğunu belirten Singelnstein, "Ancak bunun ne kadar büyük olduğunu bu araştırma ile söylemek zor" dedi ve ülke genelinde büyük bir ırkçılık araştırmasının şart olduğunu belirtti. Prof. Singelnstein, "Polis şiddetine maruz kalanlar bariz şekilde ırkçı, Yahudi karşıtı, Müslüman karşıtı hakaretler yaşadıklarını anlattı" dedi.

BERLİN'DE CAMİYE SALDIRI

Almanya'nın başkenti Berlin'de Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Mescid-i Aksa Camisine kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıda bulunuldu. Wedding semtindeki Mescid-i Aksa Camisinin dış cephesine ve yanında bulunan çay ocağının camına yazılar yazıldı.

SABAH