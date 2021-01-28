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28.01.2021 - 16:29 |

Son dakika: Türk gemisine kanlı saldırıda flaş gelişme! 'Korsanlar irtibat kurdu'

Gelen bir son dakika haberine göre; Liberya bayraklı İngiliz şirketine ait M/V Mozart adlı gemiye saldırarak 1 Azeri denizciyi öldürdükten sonra 15 Türk denizciyi kaçıran deniz haydutlarıyla ilk temas kuruldu.

Son dakika: Türk gemisine kanlı saldırıda flaş gelişme! 'Korsanlar irtibat kurdu'

Milliyet / İSTANBUL

Uluslararası denizcilik otoritelerinin dikkatini Gine Körfezi’ne çeken kanlı saldırının ardından gemi kaptanıyla birlikte toplam 15 Türkü fidye için kaçıran deniz haydutları, 5’inci gün şirketle irtibata geçti. Türk kamuoyunun da heyecanlı takip ettiği olayın üzerinden 5 gün geçtikten sonra kurulan irtibat deniz haydutlarının genel davranış biçimi olarak yorumlandı.

İngiltere merkezli uluslararası Borealis Denizcilik’in işletmesindeki M/V Mozart’ın mürettebatı için şirketin Almanya-Hamburg ofisini aradıkları öğrenilen deniz haydutlarının, tüm mürettebatın isimlerini söylediği ve hepsinin iyi olduğuna dair kanıt sundukları öğrenildi.

Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü.

Bodrum’da fırtına ve dolu kabusuMuğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Sabah gürültülü bir sesle uyanan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şok oldu. Yağış nedeniyle 6 araç zincirleme kaza yaparken, bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu bir araç altında kaldı.
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