Son dakika... Türkiye'de tarihi gün! Aşılama süreci başladı, ilk açıklama...

Çin’den gelen 3 milyon doz CoronaVac aşısının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarları’ndaki 14 gün süren analizleri sona erdi. Isı takibinin yapıldığı araçlarla 81 ile nakilleri tamamlanan aşılara, TİTCK dün akşam saatlerinde acil kullanım izni verdi.

İLK AŞILAR YAPILMAYA BAŞLANDI

Çin'den Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısı İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yapılmaya başladı.

İlk aşıyı olan doktor, ağrı ve sızı hissetmediğini belirtti. "Her şey yolunda işliyor." diyen doktor aşının tüm millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

BAKAN KOCA: CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLECEKLERDİR

İlk aşıyı ise Türkiye’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu. Bakan Koca, dün Bilim Kurulu toplantısı sonrası kameraların karşısına geçerek “Bugün (dün) itibarıyla testler tamamlandı. Ülkemize gelen her aşı için bu güvenlik testleri rutin olarak yapılmaktadır. Aşının yeterince güvenli olduğu anlaşılmış ve acil kullanım onayı için süreç başlamıştı. Akşam saatlerinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz aşı için acil kullanım onayı vermiştir. Öncü olarak ilk aşıyı kendimin yaptıracağımı ilan etmiştim. Huzurlarınızda Bilim Kurulu üyelerimizden hastalığı geçirmemiş ya da gönüllü olarak aşılanmamış olanlar ile birlikte ilk aşıyı olacağız. Yarından (bugün) itibaren tüm Türkiye’de sağlık çalışanlarımızın aşılanmasına başlanacaktır. Aşılar 81 ilimizin halk sağlığı depolarına teslim edilmiştir. Vatandaşlarımız aşılama programının seyrini web sayfası üzerinden canlı olarak takip edebileceklerdir” demişti.

İLK AŞIYI BAKAN KOCA YAPTIRDI

Sağlık Bakanı Koca, toplantının ardından Bilim Kurulu üyeleriyle Ankara Şehir Hastanesi’ne giderek, ilk aşıyı oldu. Aşıyı olduktan sonra Koca, “Öncelikle aşılama çalışmasının, programının milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Tünelin ucunda ışık görüldü demiştim. Bugün öyle bir gün. Aşılamanın dünyada başlamasıyla birlikte bu ışığı görmüştük. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum. Herkesin mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çiziyorum. Bu hastalıktan korunmanın en önemli yollarından biri aşı. Normal, eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor” açıklamasını yapmıştı.