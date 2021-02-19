Son Yaz oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte Son Yaz dizisi oyuncu kadrosu...

Son Yaz bu akşam yeni bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Funda Eryiğit, Ali Atay ve Alperen Duymaz'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı dizinin yapımcılığını Saner Ayar gerçekleştiriyor. Son Yaz oyuncuları ve dizinin çekildiği yerler ise merak konusu. Peki Son Yaz oyuncuları kimler, nerede çekiliyor?

SON YAZ OYUNCULARI KİMLER?

Funda Eryiğit - Canan Kara

Alperen Duymaz - Akgün Gökalp

Ali Atay - Selim Kara

Hafsanur Sancaktutan - Yağmur Kara

Emre Karayel - Fatih Doğanay

Şebnem Dönmez - Serap Gök

Arif Pişkin - Selçuk Taşkın

Sinan Tuzcu - Metin Yaman

Sezer Koç - Emel Yaman

Halil Babür - Soner Sancaktar

Yasemin Yazıcı - Naz Yaman

Erdem Şanlı - Kaan Gök

Sarp İkiler - Arda Ateş

Ata Nedim Arman - Altay Kara

Yunus Narin - Eray Duraner

Ahmet Tunalı - Cengiz Okuyucu

SON YAZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Cuma günü ekranlara gelen Son Yaz İstanbul'dan sonra İzmir'e taşındı.

FUNDA ERYİĞİT KİMDİR?

Funda Eryiğit, 6 Kasım 1984 tarihinde doğdu.Aslen Samsun Bafralıdır. Kadir Has Anadolu Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden, sonra da İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu.İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun 2012-2013 sezonunda sahnelediği Sessizlik adlı oyundaki performansıyla 18. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde müzikal/komedi dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Ayrıca 17. Afife Tiyatro Ödülleri'nde en iyi kadın oyuncu dalında aday oldu.2016 yılında Poyraz Karayel dizisine 3. sezonundan itibaren dâhil oldu.