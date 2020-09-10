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10.09.2020 - 12:57 |

Sorumluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci ve ikinci dönemin ilk haftası içerisinde iki öğretmen tarafından yapılan sorumluluk sınavları yarın son buluyor. Sınava katılan öğrenciler şimdi sonuçları araştırıyor.

Sorumluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Binlerce öğrencinin sorumluluk sınavı 31 Ağustos başladı, 11 Eylül tarihlerinde son buluyor. Sınavı tamamlayan öğrenciler sıklıkla sonuç tarihini araştırıyor. Peki sorumluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

SORUMLULUK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sorumluluk sınav sonuçları henüz açıklanmış değil. Öğrenciler bağlı bulundukları okulun resmi MEB sitesinden sonuç duyurularını kontrol edebilirler.

 

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