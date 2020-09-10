10.09.2020 - 12:57 |
Sorumluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci ve ikinci dönemin ilk haftası içerisinde iki öğretmen tarafından yapılan sorumluluk sınavları yarın son buluyor. Sınava katılan öğrenciler şimdi sonuçları araştırıyor.
Binlerce öğrencinin sorumluluk sınavı 31 Ağustos başladı, 11 Eylül tarihlerinde son buluyor. Sınavı tamamlayan öğrenciler sıklıkla sonuç tarihini araştırıyor. Peki sorumluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
SORUMLULUK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Sorumluluk sınav sonuçları henüz açıklanmış değil. Öğrenciler bağlı bulundukları okulun resmi MEB sitesinden sonuç duyurularını kontrol edebilirler.
Freni boşalan vinç kaldırıma çıktı, faciadan dönüldüGaziantep'te, kavşaktan dönüş yaptığı esnada freni boşalan vinç kimseye çarpmamak için yüksek kaldırıma çıktı. Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu caddede kimsenin burnu bile kanamazken, facianın eşiğinden dönüldü. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.