Sosyal Yardım parası ne zaman yatacak? PTT'den 1000 TL yardım kimlere, nasıl verilecek?

Dar gelirli vatandaşlara Sosyal Yardım Fonu'ndan 1000'er liralık yardım verilecek. Ödemeler önceki gün başlarken başvuruların nasıl yapılacağı konusu merak edilmeye başlandı. Şu sıralar en çok sorulan sorular arasında da 'Sosyal Yardım parası ne zaman yatacak? 1000 TL yarım kimlere, nasıl verilecek?' yer alıyor.

SOSYAL YARDIMDAN KİMLER YARARLANACAK?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca;

– 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu veya,

– 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun

Bu Kanunlar kapsamında halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacaktır.

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Ödeme Tarihleri

Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da,

1 ve 6 olanlar 2'sinde

2 ve 7 olanlar 3'ünde

3 ve 8 olanlar 4'ünde

4 ve 9 olanlar 5'inde

PTT Kartı olan vatandaşlarımız 1.000 TL'lik desteği tüm kamu bankalarının ATM'lerinden komisyonsuz olarak çekebiliyor.

SOSYAL YARDIM BİLGİLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi d e Devlet sistemi üzerinden yapılır.

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