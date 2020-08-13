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13.08.2020 - 11:22 |

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman alınacak? Atama sonuçları ne zaman belli olacak?

Haziran ayında başlayan sözleşmeli öğretmenlik sürecinin yavaş yavaş sonuna geliniyor. Sözlü sınavlara ilişkin itirazlar da sona ererken şimdi sıra tama tercihlerinin alınmasında... Peki, Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman alınacak? Atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman alınacak? Atama sonuçları ne zaman belli olacak?

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için heyecan katsayısı gitgide artıyor. Zaman daralıyor ve ve artık sürecin sonuna geliniyor. Sıra atama tercihlerine geldi. Net tarih konusunda tereddüt yaşayanlar Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman alınacak? Atama sonuçları ne zaman belli olacak? sorularını yineliyor. İşte ayrıntılar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre atama tercihleri 31/08/2020 - 04/09/2020 tarihleri arasında alınacak. Atama sonuçları ise 8 Eylül'de açıklanacak. 

 

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