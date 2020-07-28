MEB 20 Bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları e-Devlet üzerinden açıklandı! Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonucu sorgulama
20 bin Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçları MEB tarafından e-Devlet üzerinden adayların erişimine açıldı. Binlerce öğretmen adayını yakından ilgilendiren sözlü mülakat sonuçlarını sorgulamak isteyen öğretmen adayları e-Devlet giriş ekranı üzerinden TC kimlik numaraları ve e-Devlet şifresi girdikten sonra sorgulama işlemlerini yapabilecek. Peki Sözleşmeli Öğretmenlik sözlü sınav sonuçlarına itiraz işlemleri ve atama tercihleri hangi tarihler arasında alınacak?
Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açıldı. 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen 2020 Sözleşmeli Öğretmen alımı kapsamında gerçekleştirilen mülakatların ardından sonuçlar az önce e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar e-Devlet giriş ekranı üzerinden TC kimlik numaraları ve e-Devlet şifrelerini girdikten sonra sorgulama yapabilecek.
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SÖZLÜ SINAV SONUÇLARINA İLİŞKİN İTİRAZLAR
MEB tarafından yayımlanan 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin mülakat sonuçlarının ardından sınava itiraz etmek isteyen adayların başvuruları 4-7 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Sözlü sınav sonuçlarına itirazlar 10 Ağustos tarihinde açıklanacak.
ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?
Sözleşmeli Öğretmenlik atama tercihleri ise 31 Ağustos 4 Eylül tarihlerinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınacak.
ATAMA TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sözleşmeli Öğretmenlik atama tercih sonuçları ise 8 Eylül tarihinde adayların erişimine açılacak.