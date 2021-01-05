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05.01.2021 - 10:01 |

Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi hangi bölgelerde?

İSKİ su kesintisi açıklamasında bulundu. İstanbul'da bazı ilçelerde 30 saatlik su kesintisi yaşanacak. Peki, sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde, ne zaman sular kesilecek? İşte İSKİ su kesintisi sorgulaması yapan vatandaşlar için son dakika bilgileri.

Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi hangi bölgelerde?

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre İstanbul'da 5 Ocak 2021 Salı günü ile 7 Ocak 2021 Perşembe günü arasında su kesintisi yaşanacak. Peki, su ne zaman verilecek? İşte 30 saatlik su kesintisinin yaşanacağı ilçe ve mahalleler.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA | SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında zorunlu olarak deplase bağlantı çalışmaları yapılacak.

Çalışma nedeniyle Esenyurt'ta Saadetdere, Turgut Özal, Namık Kemal, Zafer, Akevler, Üçevler, Fatih, Talatpaşa, İnönü, İncirtepe, Yunus Emre Akşemsettin, Süleymaniye, Sultaniye, Yenikent, Balıkyolu, Ardıçlı, Esenkent, Aşık Veysel, Koza, Orhangazi, S. Eyyubi, Örnek, Çınar, Bağlarçeşme, Pınar, Mehter Çeşme, Mehmet Akif Ersoy ve Güzelyurt mahallelerinde kesinti olacak.

Başakşehir'de, Bahçeşehir 1. ve 2. Kısıma, Avcılar’da Yeşilkent mahallesine, Büyükçekmece'de Karaağaç mahallesine, Arnavutköy’de Hadımköy, Deliklikaya, Ömerli, Yassıören, Yeşilbayır’a, Çatalca’da ise Bahsayiş mahallelerine 05 Ocak 2021 Salı günü 21.00 ile 07 Ocak 2021 Perşembe günü 03.00 saatleri arasında 30 saat süreyle su verilemeyecek.

"Benden herkes korkuyor, yanımdan kalkıp gidiyorlar"Mersinli Emine Bozkurt’un yaptığı işi duyanlar korkup kaçıyor. 25 yıldır gassal olarak görev yapan Bozkurt, bu mesleği yaparak aldığı hayır dualardan çok büyük mutluluk duyduğunu, işini sevdiğini, ancak yakınlarının bile kendisinden korktuklarını belirterek, “Benden herkes korkuyor. ‘Nasıl yapabiliyorsun?’ diye soruyorlar. Bazıları yanımdan kalkıp gidiyor” dedi.
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