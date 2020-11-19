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19.11.2020 - 07:00 | | PAŞA ALYURT Ankara

Şüphelilerin cinsel saldırıdan kaydı çıktı

Ankara Kızılcahamam’da 17 yaşındaki Gamze Açar 31 Ekim’de bir termal otelin 5. katından düşerek hayatını kaybetmişti.

Şüphelilerin cinsel saldırıdan kaydı çıktı
PAŞA ALYURT Ankara

Olaydan sonra tutuklanan üç şüpheliden Rıza ve Mehmet Doğan kardeşlerin “cinsel saldırı” suçundan poliste kayıtları olduğu öğrenildi. Açar’ın 4 bin lira maaş ile konaklamalı olarak bayan personel arandığına ilişkin ilan çerçevesinde, iş görüşmesi yapmak üzere otele gittiği ifade edilirken, söz konusu ilanın Rıza Doğan tarafından 1 Haziran’da yayınlandığı, Doğan’ın kendisini şirket sahibi olarak lanse ettiği belirlendi.

Sahte ilana 100’ün üzerinde başvuru olduğu, görüntülenme sayısının da binin üzerinde olduğu tespit edildi. Tutuklanan Doğan kardeşler hakkında 5 Ekim 2019’da, İzmir Konak’ta 4 kişiyle birlikte karıştıkları bir olay sonrası “cinsel saldırı”, “tehdit” ve “şantaj” suçlarından işlem yapıldığı bildirildi. Şüphelilerin bu suçlardan İzmir Alsancak Polis Merkezi’nde ifadelerinin alındığı ve savcılığa sevk edildikleri belirlendi. Şüphelilerden tutuklu Mehmet Emre Demiral’ın da “yaralama”, “tehdit” ve “uyuşturucu” suçlarından poliste kaydı olduğu kaydedildi. 

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