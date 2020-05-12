Survivor Barış Murat Yağcı kimdir, nereli, kaç yaşında? Survivor Barış Murat Yağcı boyu kaç, hangi dizilerde oynadı? Biyografisi...

Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler sezonunda mücadele eden isimler arasında yer alan Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli? Survivor 2020'de bir değişiklik yaşandı ve Survivor Barış'ın takımı değişti. Peki Survivor Barış Murat Yağcı hangi takımda yarışıyor?



SURVİVOR BARIŞ KİMDİR?

1991 yılında İzmir’de doğmuştur. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Yağcı, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.

Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynayan Yağcı, sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalmış ve bir dönem modellik yapmıştır.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldıktan sonra birinci seçilen Barış Murat Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başarınca oyunculuk eğitimi de alıp ilk dizisi olan "Kocamın Ailesi" ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandıran oyuncu, yavaş yavaş tanınmaya başlayıp son olarak "Şevkat Yerimdar" dizisinde "Bora" karakterini canlandırmıştır.

SURVİVOR BARIŞ HANGİ TAKIMDA YARIŞIYOR?

Survivor 2020 sezonuna yeni yarışmacılar katılmaya devam ediyordu fakat son zamanlarda dünya genelinde yaşanan corona virüs nedeniyle ülkeler arası geçişlerin kısıtlanmasından dolayı Survivor'a yeni bir yarışmacı getirilemedi. Acun Ilıcalı ise Ünlüler takımından bir kişinin, Gönüllüler takımına dahil olmasını uygun gördü. Bu isim de Barış Murat Yağcı oldu.