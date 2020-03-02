Survivor Ünlüler takımı yarışmacısı Survivor Erman, Survivor 2020'nin ilk bölümlerinde sağlık problemleri nedeniyle diskalifiye olan Uğur Pektaş'ın yerine gelmişti. Survivor'ın dün yayınlanan bölümünde ise Acun Ilıcalı tarafından bir açıklama yapıldı ve Survivor Erman'ın diskalifiye olduğu bildirildi. Peki Survivor Erman neden diskalifiye oldu? Survivor Erman kimdir, kaç yaşında?

SURVİVOR ERMAN KİMDİR?

Erman Altıkardeş, 22 Şubat 1996 tarihinde doğdu. Balkan göçmeni anne babanın oğlu olarak dünyaya gelen Altıkardeş, küçük yaşta iken Altay kulübünün alt yapısında kariyerine başladı.

Kaleci olarak görev alan Erman Altıkardeş, 2011 yılında Almanya’nın Bremen kentinde One Nation Cup’ta ülkesini uluslararası seviyede temsil etti. Altıkardeş, daha önce Özçamdibispor, Altay ve son olarak 2013 senesinde Ekol Göz Menemenspor formaları giydi.

Lise öğrenimini Nevvar Salih İşgöre, Üniversite eğitimini ise Yaşar Üniversitesi Lojistik bölümünde tamamladı.

SURVİVOR ERMAN NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?

Survivor'a yeni gelen fakat bir türlü uyum sağlamayan ve önceki bölümde Yasin ile kavga eden Erman, diskalifiye oldu. Ünlüler takımında yarışan ve geleli henüz 2 hafta olan Erman'ın gidişi şoke etkisi yarattı. Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Biz Erman'ın Survivor'a adepte olamadığını, devam edecek durumda olmadığını kararlaştırdık. Erman bu yüzden Survivor'a devam etmeyecek.

Survivor'da büyük kavga! Sende bana saldıracak yürek var mı?

Survivor 2020'nin dokuzuncu bölüm ödül oyununda ünlüler takımından Erman ve gönüllüler takımından Yasin arasında gerginlik yaşandı.

Survivor 2020 yeni bölümde erzak oyununda Erman ile Yasin yine birbirine girdi. 29 Şubat 2020 tarihli Survivor 9. bölümde Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı, erzak oyunu için parkurda karşı karşıya geldi.

Oyun sırasında Ünlülerden Erman ile Gönüllülerden Yasin eşleşti. Son dakikaya kadar heyecanla geçen oyun sonrasında kazanan Erman oldu.

Erman'ın oyunu kazanmasından sonra söylediği sözler Yasin'i kızdırdı. Erman ile Yasin'in birbirleri üzerine yürümesi ortamı iyice gerdi. İkiliyi takım arkadaşları zor sakinleştirdi.