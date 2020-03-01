Survivor kim kazandı? 29 Şubat Survivor'da ödül oyununu kazanan takım...

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?



29 Şubat 2020 tarihli Survivor 9. bölümde erzak oyununda Gönüllüler, Ünlüler parkurda zorlu anlar yaşadı. Kişi başına 4 patates alacakları ödül oyununda yarışmacılar, kıyasıya rekabet etti. Survivor ödül oyununu Gönüllüler takımı 10-7 skorla kazandı.



AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?



Survivor'un ekranlara gelen son bölümünde ödül oyunu öncesi yarışmacılar avantaj oyununda karşı karşıya geldi. Takımlar kadınlar ve erkekler olarak ayrı ayrı yarıştı. Ünlülerden Mert, Barış, Parviz, Sercan'a karşılık Ardahan, Cemal Can, Burak ve Ceyhun sahaya çıktı. Erkeklerde kazanan Ünlüler oldu. Avantaj oyununda kadınlarda ise Ünlülerden Elif, Derya, Aycan'a karşılık Meryem, Nisa ve Evrim parkurda karşı karşıya geldi. Bu hafta avantaj oyununu kadınlar bölümünde de kazanan ünlüler takımı oldu.