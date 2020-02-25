Survivor Melis kimdir, kaç yaşında, nereli? Tuğba Melis Türk'ün biyografisi

Ünlü Oyuncu Tuğba Melis Türk, Survivor'da ünlüler takımında boy gösterecek. Eski Türkiye güzeli de olan Türk'ün bu vesileyle hakkındaki bilgiler araştırılmaya başlandı. İşte Tuğba Melis Türk'ün biyografisi...

TUĞBA MELİS TÜRK'NIN BİYOGRAFİSİ

Tuğba Melis Türk, 7 Eylül 1990 tarihinde Bulgaristan, Sofya’da doğmuştur. Baba tarafı Azeri kökenlidir. Ailesi ile birlikte Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç etmişlerdir. İstanbul’da yaşamaktadır. İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Dram ve Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu. Akademi Neo’da oyunculuk dersleri aldı. Ayakkabı ve şapka tutkunu olan Tuğba Melis Türk, çileği çok sevdiğini söylüyor. Miss Turkey 2009 güzellik yarışmasında finalist, Miss Kemer Güzellik yarışmasında ise ikinci olmuştur. 2011 yılında “Best Model of Turkey” yarışmasında birinci oldu.



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