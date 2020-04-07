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07.04.2020 - 17:34 |

Survivor Mert kimdir, kaç yaşında? Ünlüler yarışmacısı Survivor Mert Öcal dizileri

Survivor Mert Öcal kimdir? Survivor 2020'de Ünlüler takımında yarışan Survivor Mert Öcal kaç yaşında? Survivor izleyenler, yarışmacılar hakkında bilgi edimek istiyor. Peki Survivor Mert Öcal hangi dizilerde oynadı?

Survivor Mert kimdir, kaç yaşında? Ünlüler yarışmacısı Survivor Mert Öcal dizileri

TV8 kanalının ilgiyle takip edilen yarışması Survivor 2020 'de heyecan dinmiyor. Survivor 2020 yarışmacıları ise birbirinden hırslı. Bu isimler arasında yer alan Survivor Mert Öcal kimdir, kaç, yaşında hangi dizilerde oynadı? İşte Survivor Mert hakkında merak edilenler...

SURVİVOR MERT ÖCAL KİMDİR?

29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğan oyuncu, "Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı.

Daha sonra "Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz" gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurtdışında ve yurtiçinde birçok katalog ve defilede yer alan Öcal, en son "Arka Sokaklar" dizisinde "Tarık" rolü ile izleyici karşısına çıktı.

Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama kameradaEsenyurt'ta bir binada patlama meydana geldiği bildirildi. 2'si ağır 6 kişinin yaralandığı belirtilen patlamada olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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