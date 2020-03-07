Survivor'da bu akşam kim kazandı? 6 Mart Survivor ödül oyununu kazanan takım hangisi oldu?

Survivor 2020 bu akşam 13. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkıyor. Bu yıl Ünlüler-Gönüllüler formatıyla izleyicisinin karşısına çıkan Survivor'da bu akşam erzak oyunu ve Anlat Bakalım oyunu nefesleri kesti. Peki oyunları hangi takımlar kazandı?



ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?



6 Mart 2020 tarihli Survivor 13. bölümde erzak oyununda Ünlüler ve Gönüllüler parkurda oldukça zorlu anlar yaşadı. Kişi başına 4 patates alacakları ödül oyununda yarışmacılar, kıyasıya rekabet etti. Survivor ödül oyununu Ünlüler takımı 10-7 skorla kazandı.



ANLAT BAKALIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?



Survivor'da bu akşam erzak oyunu sonrası Anlat Bakalım oyunu heyecanı yaşandı. Şu an oynanan oyunun sonucu belli olur olmaz haberimizde yer alacak...





