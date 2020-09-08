T Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? T Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

Türkiye sınırları içerisinde ilk harfi T olan 4 şehir bulunuyor. Bu şehirlerden ikisi Karadeniz'de, diğerleri ise Marmara ve Doğu Anadolu Bölgesinde yer almaktadır.



T Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri



1- Tekirdağ: Marmara Bölgesinin sanayisi ve tarımı en gelişmiş şehirlerinden biridir. Kırklareli ve Edirne ile birlikte Trakya'da yer alır. İstanbul ile kara sınırı bulunan Tekirdağ'ın nüfusu yaklaşık 1 milyon 300 bindir.



2- Trabzon: Yüz ölçümü bakımından Karadeniz Bölgesinin en büyük ikinci ilidir. Toplam 18 ilçesi bulunan Trabzon'un en kalabalık ilçeleri, Ortahisar, Akçaabat, Arsin ve Of'tur.



3- Tunceli: 1935 yılında il olan Tunceli, Doğu Anadolu Bölgesinde yer almaktadır. Sınır komşuları, Elazığ, Erzincan ve Bingöl'dür.



4- Tokat: Amasya, Ordu ve Samsun ile komşu olan Tokat'ın denize kıyısı toktur. Son verilere göre şehrin nüfusu yaklaşık 613.000'dir.



T Harfiyle Başlayan Ülkeler ve Başkentleri



1- Türkiye: Hem Asya hem de Avrupa kıtasında toprakları bulunan Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Ankara, aynı zamanda İstanbul'dan sonra ülkenin en kalabalık ikinci şehridir.



2- Tacikistan: 1991 yılında bağımsızlığına ilan eden Tacikistan, Orta Asya'da yer almaktadır. Başkenti: Düşanbe.



3- Türkmenistan: Orta Asya'da yer alan bağımsız Türk devletlerinden biridir. Başkenti: Aşkabat.



4- Tunus: Libya ve Cezayir ile sınır komşusu olan Tunus'un başkenti ülkeyle aynı adı taşıyan Tunus şehridir.



5- Tayland: Güneydoğu Asya'da yer alır. Başkenti: Bangkok.



6- Tanzanya: Tanzanya Birleşik Cumhuriyetinin bir resmi bir siyasi olmak üzere iki başkenti bulunmaktadır. Darüsselam siyasi, Dodoma resmi başkentidir.



7- Tayvan'ın Başkenti: Taipei



8- Tanga'nın Başkenti: Nuku'alofa



9- Tuvalu'nun Başkenti: Fongafale



10- Togo'nun Başkenti: Lome



11- Trinidad ve Tobago'nun Başkenti: Port of Spain



12- Turks ve Caikos'un Başkenti: Cockburn Town



T Harfiyle Başlayan Şehirler



Tacoma ve Tanacross - ABD

Tai Shan - Çin

Tambov - Rusya

Tandil - Arjantin

Torino - İtalya

Tarbela - Pakistan

Taşkent - Özbekistan

Tahran - İran