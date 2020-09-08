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08.09.2020 - 16:09 |

T Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? T Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

T harfi ile başlayan toplam 12 ülke bulunmaktadır. İlk harfi T olan bağımsız Türk devletleri arasında Türkiye, Tacikistan ve Türkmenistan yer alıyor. T harfiyle başlayan ülkeleri ve Türkiye illerini sizin için derledik.

T Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? T Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

Türkiye sınırları içerisinde ilk harfi T olan 4 şehir bulunuyor. Bu şehirlerden ikisi Karadeniz'de, diğerleri ise Marmara ve Doğu Anadolu Bölgesinde yer almaktadır.

T Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

1- Tekirdağ: Marmara Bölgesinin sanayisi ve tarımı en gelişmiş şehirlerinden biridir. Kırklareli ve Edirne ile birlikte Trakya'da yer alır. İstanbul ile kara sınırı bulunan Tekirdağ'ın nüfusu yaklaşık 1 milyon 300 bindir.

2- Trabzon: Yüz ölçümü bakımından Karadeniz Bölgesinin en büyük ikinci ilidir. Toplam 18 ilçesi bulunan Trabzon'un en kalabalık ilçeleri, Ortahisar, Akçaabat, Arsin ve Of'tur.

3- Tunceli: 1935 yılında il olan Tunceli, Doğu Anadolu Bölgesinde yer almaktadır. Sınır komşuları, Elazığ, Erzincan ve Bingöl'dür.

4- Tokat: Amasya, Ordu ve Samsun ile komşu olan Tokat'ın denize kıyısı toktur. Son verilere göre şehrin nüfusu yaklaşık 613.000'dir.

T Harfiyle Başlayan Ülkeler ve Başkentleri

1- Türkiye: Hem Asya hem de Avrupa kıtasında toprakları bulunan Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Ankara, aynı zamanda İstanbul'dan sonra ülkenin en kalabalık ikinci şehridir.

2- Tacikistan: 1991 yılında bağımsızlığına ilan eden Tacikistan, Orta Asya'da yer almaktadır. Başkenti: Düşanbe.

3- Türkmenistan: Orta Asya'da yer alan bağımsız Türk devletlerinden biridir. Başkenti: Aşkabat.

4- Tunus: Libya ve Cezayir ile sınır komşusu olan Tunus'un başkenti ülkeyle aynı adı taşıyan Tunus şehridir.

5- Tayland: Güneydoğu Asya'da yer alır. Başkenti: Bangkok.

6- Tanzanya: Tanzanya Birleşik Cumhuriyetinin bir resmi bir siyasi olmak üzere iki başkenti bulunmaktadır. Darüsselam siyasi, Dodoma resmi başkentidir.

7- Tayvan'ın Başkenti: Taipei

8- Tanga'nın Başkenti: Nuku'alofa

9- Tuvalu'nun Başkenti: Fongafale

10- Togo'nun Başkenti: Lome

11- Trinidad ve Tobago'nun Başkenti: Port of Spain

12- Turks ve Caikos'un Başkenti: Cockburn Town

T Harfiyle Başlayan Şehirler

Tacoma ve Tanacross - ABD
Tai Shan - Çin
Tambov - Rusya
Tandil - Arjantin
Torino - İtalya
Tarbela - Pakistan
Taşkent - Özbekistan
Tahran - İran

 

Adnan Oktar ve kediciklerinin gizli geçitten kaçma anına ait görüntüler çıktıSuç örgütü lideri Adnan Oktar'ın gizli geçitten kaçış anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Oktar'ın gizli geçitten dışarı çıkmadan önce iki müridini göndererek polisin olup olmadığını kontrol ettirdiği görülüyor.
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