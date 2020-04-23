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23.04.2020 - 14:39 |

Taassup nedir? Taassup sahibi olmak ve taassup ehli ne demektir?

Taassup Arapça kökenli bir kelimedir. Daha çok bir inanışa körü körüne bağlanan insanlar için kullanılır. Taassup nedir? TDK’ya göre kısaca ne anlama gelir? Taassup ehli olmak ne demektir? Bu konuların detaylarını sizler için derledik.

Taassup nedir? Taassup sahibi olmak ve taassup ehli ne demektir?

Taassup asabiyet ile eş anlamlı olarak kabul edilir. Kelime ve terim anlamları itibari birbirine paralel anlamlar içermektedir.

Taassup Nedir?

Sözlük anlamı bağlamak, sarmak, kuşatmak ve yakalamak olarak sıralanabilir. Asb kökünden türeyen kelime körü körüne bağlanmak, kendi soyuna yardım etmek olarak tanımlanabilir. Taassup ilk etapta kabile taassubu olarak dar bir çerçevede değerlendiriliyordu. Zaman içerisinde daha geniş siyasal ve etnil bir içeri kazanmıştır. Türkçede bağnazlık kelimesi ile karşılanır. Ancak din, siyaset, milliyet, düşünce gibi farklı alanlarda koyu bir muhafazakârlığı ifade eder.

Taassup Sahibi Olmak Ve Taassup Ehli Ne Demektir?

Taassup kelimesi konuşma alanında farklı kelimelerle yeni kelime öbekleri oluşturuyor. Bunlardan biri taassup sahibi olmaktır. Bu kelime öbeği mutaassıp kelimesinin karşılığıdır. Bu da farklı kavramlar içerisindeki koyu bağlılığa sahip olmak olarak ifade edilebilir.

Taassup ehli ise din, ahlak, görüş, düşünce gibi konularda husumet derecesinde görüşlerini savunanlar olarak tanımlanır.

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