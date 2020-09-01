MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Taksim'de ebabil kuşu bulundu
ABONE OL
01.09.2020 - 09:46 | | İHA

Taksim'de ebabil kuşu bulundu

Taksim Gezi Parkı'nın yakınında bir vatandaş Ebabil kuşu buldu. Kuşun uçamadığını anlayan vatandaş yetkilileri arayarak yardım istedi.

Taksim'de ebabil kuşu bulundu

Taksim Gezi Parkı yakınlarında bir vatandaş Ebabil kuşu buldu. Kuşun uçamadığını fark eden vatandaş su içirerek kuşa, yardım etmeye çalıştı.

Kuşu yerde bulduğunu söyleyen vatandaş, yaralı olabileceğini düşündüğü kuşa yardım edebilmek için hemen belediye ekiplerine haber verdi.

Vatandaşların dikkatini çeken ebabil kuşunu Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri alarak veteriner ekiplerine götürdü.

Arnavutköy'de maske takmayan kasiyeri uyaran müşteriye şok!Arnavutköy'de maskesini çenesinin altına takan kasiyer, kendisini uyaran müşteriyle tartıştı. Yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

DGS sonuçları bu hafta açıklanır mı? ÖSYM'den DGS sonuç açıklaması...

DGS sonuçları bu hafta açıklanır mı? ÖSYM'den DGS sonuç açıklaması...

Ve açıklandı, o paralar eylülde iade edilecek!

Ve açıklandı, o paralar eylülde iade edilecek!

İsrail'den gizli görüşme itirafı

İsrail'den gizli görüşme itirafı

Adana’da 40 koyun tarım ilacıyla zehirlendi!

Adana’da 40 koyun tarım ilacıyla zehirlendi!

Sıradaki Haber