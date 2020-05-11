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11.05.2020 - 11:49 | | DHA

Taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı bugün 93'e yükseldi!

Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca, Göbelek, Arıtoprak ve Karakoç mahallelerindeki karantina uygulaması devam ediyor. Taziye çadırı kurulmasına izin veren Muhtar Mehmet Nuri Yönten'in görevden alındığı Ortanca Mahallesi'nde dün 84 olan vaka sayısı bugün 93'e yükseldi. Sağlık ekipleri, evleri tek tek dolaşıp corona virüs testi için örnek alıyor.

Taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı bugün 93'e yükseldi!

İpekyolu ilçesinin Ortanca Mahallesi, 6 kişinin corona virüs testinin pozitif çıkması üzerine 5 Mayıs'ta karantinaya alındı. Sağlık ekipleri de mahallede sağlık taraması ve test alma çalışmaları başlattı. Ancak corona virüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen mahallede, Eraygen Ailesi tarafından taziye çadırı kuruldu. Eraygen Ailesi üyeleri ile Muhtar Mehmet Nuri Yönten hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Ardından da Muhtar Yönten görevden uzaklaştırıldı.

VAKA SAYISI GİDEREK ARTIYOR

Taziyeye katılanların yaşadıkları Gövelek, Arıtoprak ve Karakoç mahallelerinde de karantina uygulanmaya başlandı. Ortanca Mahallesi'nde dün 84 olan vaka sayısı bugün 93'e yükseldi. Sağlık ekiplerinin, karantinaya alınan mahallelerdeki sağlık taramaları devam ediyor.

Ekipler, salgının daha fazla yayılmaması için ev ev dolaşarak, bütün aile bireylerinden corona virüs testi için örnek alıyor.

EĞRİBELEN MAHALLESİ DE KARANTİNAYA ALINDI

Öte yandan Ortanca Mahallesi'ndeki taziyeyeye katılıp, yaşadıkları Özalp ilçesine bağlı Eğribelen Mahallesi'ne giden bir kişi ile temas ettiği 2 kişiye yapılan corona virüs testleri pozitif çıktı. Mahalle karantinaya alındı. Giriş -çıkışları jandarma ekipleri tarafından tutulan mahalleye araç girişine izin verilmiyor.

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