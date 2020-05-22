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22.05.2020 - 01:18 |

TBMM Başkanı Şentop'tan 'Çerkes Sürgünü' mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Büyük Çerkes Sürgünü'nün 156. yılında yaşanan bu büyük acıyı paylaşıyor, hayatını kaybeden bütün kardeşlerimizi rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop'tan 'Çerkes Sürgünü' mesajı

Şentop, sosyal medya hesabından Çerkes Sürgünü'nün 156. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, 21 Mayıs 1864'de binlerce ailenin kadın, erkek, genç, yaşlı ve çocuk demeden katledildiğini, 1 milyondan fazla Çerkes'in anayurtlarından sürüldüğünü hatırlatan Şentop, "Büyük Çerkes Sürgünü'nün 156. yılında yaşanan bu büyük acıyı paylaşıyor, hayatını kaybeden bütün kardeşlerimizi rahmetle anıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

65 yaş üstü vatandaşlar memleket yolundaSağlık Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda gittikleri yerden 1 ay dönmemek kaydıyla seyahat izni verilen 65 yaş üstü vatandaşlar memleketlerine gitmek için yola çıktı.
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