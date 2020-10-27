27.10.2020 - 11:32 | | AA
THKP-C propagandasına 5 yıla kadar hapis istemi
Adana'da silahlı terör örgütü THKP-C'nin propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz şüpheli hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Sosyal medyada silahlı terör örgütünü destekleyen ve örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen şüpheli D.A.G. hakkındaki soruşturma tamamlandı.
Cumhuriyet savcısının, tutuksuz şüpheliyle ilgili "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla hazırladığı iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan inceleme sonucu kabul edildi.
İddianamenin değerlendirme bölümünde, şüphelinin paylaşımlarıyla silahlı terör örgütü THKP-C'yi, eylem ve yöntemlerini meşru gösterici tutum içinde olduğu belirtildi.
İddianamede savunmasına yer verilen şüpheli D.A.G. ise suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.
Şüpheli D.A.G'nin 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.
'Doğum günüm, oğlumun ölüm günü oldu'Bursa'nın İnegöl ilçesinde hamile eşinin gözü önünde öldürülen Alper Cin’in babası Ahmet Cin bugün görülecek duruşma öncesi konuştu. Cinayetten kendisinin sorumlu tutulduğunu söyleyen Ahmet Cin, “Oğlum doğum günümde öldürüldü. Gelinim olaydan sonra gitti, 8 aylık torunumu hiç göremedim” dedi. Öte yandan olay gününe ait yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.