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15.02.2021 - 01:14 | | AA

TikTok yayınında ölüm tehditleri savurmuştu! Tutuklandı

Sosyal medya uygulaması TikTok'ta yaptığı yayında bir kadını öldürmekle tehdit eden şüpheli S.B, "silahla tehdit" suçundan tutuklandı.

TikTok yayınında ölüm tehditleri savurmuştu! Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TikTok'ta yaptığı canlı yayında bir kadını öldürmekle tehdit eden "Merlin Samirşah" rumuzlu şüpheli hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılığın talimatıyla gözaltına alınan şüpheli S.B., emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Şüpheli, soruşturma savcılığına çıkarıldıktan sonra tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli S.B.'nin" silahla tehdit" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

 

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