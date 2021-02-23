Titrasyon Nedir? Titrasyon Ne Amaçla Kullanılır?

Titrasyon sayesinde metal iyonları, asitlik, alkali durumu, aktif farmasötik tarzında çeşitli parametreler bulunabilmektedir. Suyun içeriğinin belirlenmesi amacı ile kullanılan titrasyon yöntemi Kasrl Fischer Titrasyonu ismini almıştır. Bu yöntem oldukça özeldir.



Titrasyon Nedir?



titrasyon işlemi bir numune içerisindeki analitik maddelerin miktarlarının belirlenmesi, bir konsantrasyon içerisindeki titrantların kontrol edilmesi, madde ile reaktif arasında tam anlamıyla bir reaksiyon olması amacı ile yapılan işlemlere verilen isimdir. Reaksiyonun tamamen bitmesine kadar olan süre eşdeğerlik noktası olarak adlandırılır. Bu noktaya gelene kadar ise titrant eklemesi yapılmaktadır.



Bir titrasyonun izlenmesinin en kolay yolu reaksiyon tamamlandığında renk değişikliğine sebep olan bir gösterge ilave etmektir. Günümüzde ise, kimyasal reaksiyonlar ya da son noktanın izlenmesi işlemi sensör aracılığı ile sağlanmaktadır.



Asit baz titrasyonu işleminde ise, asidik bir madde içerisine belli bir oranda baz eklenir ya da tam tersi baz olduğu bilinen çözelti içine belli miktarlarda asit eklemesi yapılır. Buradaki amaç asit ile bazın derişiminin doğru bir şekilde tespit edilmesidir. Bu işlem ile çözeltinin pH derecesi de kolaylıkla tespit edilebilmektedir. Çözeltinin ne zaman dengelendiğinin anlaşılması amacı ile içerisine indikatör konulabilir. İndikatör renk değiştirdiği zaman titrasyon işlemi de durdurulmaktadır.



Titrasyon Ne Amaçla Kullanılır?



Titrasyon ile bir çözeltide bulunan çözünmüş maddenin nicel olarak değerinin hesaplanması işlemi yapılmaktadır.

Titrasyon oldukça bilindik bir analiz yöntemidir.

Çok fazla bilgi gerektirmez.

Hızlı bir yöntemdir.

Az eğitimli operatörler tarafından da kolay bir şekilde uygulaması yapılabilir.

Doğru ve hassas bir yöntem olması ile bilinir.

Karmaşık yöntemlere nazaran çok daha iyi sonuç vermektedir.