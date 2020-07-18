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18.07.2020 - 15:26 |

TOGG ne demek, açılımı nedir? TOGG ortakları kimler?

Bugün yerli otomobilde yeni bir dönem başlıyor. Bugün Bursa'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla TOGG Yerli otomobilinin fabrika temel atma töreni gerçekleşecek. Nefesler tutuldu bu tarihi an beklenirken vatandaşlar da 'TOGG ne demek, açılımı nedir? TOGG ortakları kimler?' gibi sorulara cevap bulmaya çalışıyor.

TOGG ne demek, açılımı nedir? TOGG ortakları kimler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün saat 18.00'de temeli atılacak olan yerli otomobil fabrikası için heyecan dorukta... Türkiye tarihi ana şahitlik etmek isterken 'TOGG ne demek, açılımı nedir? TOGG ortakları kimler?'soruları da yoğun bir şekilde yöneltiliyor.

TOGG AÇILIMI

TOGG: Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu

ORTAKLARI KİMLER?

CEO : Mehmet Gürcan Karakaş

Yönetim kurulu başkanı : M. Rifat Hisarcıklıoğlu

Yönetim kurulu başkan yardımcısı : Tuncay Özilhan

Yönetim kurulu başkan yardımcısı : Taha Yasin Öztürk

Yönetim kurulu üyesi : Kamilhan Süleyman Yazıcı

Yönetim kurulu üyesi : Bülent Denkdemir

Yönetim kurulu üyesi : İnan Kıraç

Yönetim kurulu üyesi : Okan Baş

Yönetim kurulu üyesi : Ahmet Akça

Yönetim kurulu üyesi : Osman Yılmaz

Yönetim kurulu üyesi : Ahmet Nazif Zorlu

Yönetim kurulu üyesi : Bekir Cem Köksal

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