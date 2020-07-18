TOGG ne demek, açılımı nedir? TOGG ortakları kimler?
Bugün yerli otomobilde yeni bir dönem başlıyor. Bugün Bursa'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla TOGG Yerli otomobilinin fabrika temel atma töreni gerçekleşecek. Nefesler tutuldu bu tarihi an beklenirken vatandaşlar da 'TOGG ne demek, açılımı nedir? TOGG ortakları kimler?' gibi sorulara cevap bulmaya çalışıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün saat 18.00'de temeli atılacak olan yerli otomobil fabrikası için heyecan dorukta... Türkiye tarihi ana şahitlik etmek isterken 'TOGG ne demek, açılımı nedir? TOGG ortakları kimler?'soruları da yoğun bir şekilde yöneltiliyor.
TOGG AÇILIMI
TOGG: Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu
ORTAKLARI KİMLER?
CEO : Mehmet Gürcan Karakaş
Yönetim kurulu başkanı : M. Rifat Hisarcıklıoğlu
Yönetim kurulu başkan yardımcısı : Tuncay Özilhan
Yönetim kurulu başkan yardımcısı : Taha Yasin Öztürk
Yönetim kurulu üyesi : Kamilhan Süleyman Yazıcı
Yönetim kurulu üyesi : Bülent Denkdemir
Yönetim kurulu üyesi : İnan Kıraç
Yönetim kurulu üyesi : Okan Baş
Yönetim kurulu üyesi : Ahmet Akça
Yönetim kurulu üyesi : Osman Yılmaz
Yönetim kurulu üyesi : Ahmet Nazif Zorlu
Yönetim kurulu üyesi : Bekir Cem Köksal