TOKİ İzmir, Kemalpaşa kura çekilişi başladı! İzmir TOKİ kura çekiliş sonucu sorgulama ekranı

TOKİ kura çekilişi İzmir'de gerçekleştirilecek olan projeler için devam ediyor. 24 Şubat tarihinde çekilmeye başlanan TOKİ kuralarında ilk kura çekilişi Karabağlar ilçesinde gerçekleştirilecek olan 750 konut için yapıldıktan sonra Seferihisar ilçesi için kura çekimi yapıldı. Dün gerçekleştirilen çekiliş İzmir Aliağa ilçesinde yapılacak olan 750 konut için yapıldıktan sonra bugün de İzmir'de yapılacak olan son proje için kuralar çekiliyor. Kura çekiminde yarınki durak Muğla olacak.

TOKİ İZMİR KEMALPAŞA KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

TOKİ İzmir Kemalpaşa kura çekilişi bugün saat 11:00'de başladı. TOKİ kura çekilişinde Kemalpaşa İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü Spor Salonunda hak sahiplerine açık olarak gerçekleştiriliyor.

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İSTANBUL VE ANKARA'DA KURALAR NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

İstanbul, Ankara'da kuraların ne zaman çekileceği ise vatandaşlar tarafından merak edilmeye devam ediyor. İstanbul'da gerçekleştirilecek olan projenin kura çekimi 16 Mart tarihinde başlayacak. Toplamda üç projenin gerçekleştirileceği TOKİ kura çekiminde ikinci kura 18 Mart üçüncü kura ise 20 Mart tarihinde gerçekleştirilecek