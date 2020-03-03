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03.03.2020 - 09:39 |

TOKİ Kayseri kura çekilişi saat kaçta? 2020 TOKİ kura çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

TOKİ kuraları çekilmeye devam ediyor. Binlerce hak sahibi adayını yakından ilgilendiren TOKİ 2020 kura çekimi il il yapılmaya devam ediyor. 24 Şubat tarihinde başlayan kura çekimi bugün Kayseri'de yapılacak olan kura çekimi ile devam edecek. Kayseri Kocasinan ilçesinde gerçekleştirilecek olan 550 konut için kura çekimi bugün yapılacak. Peki TOKİ Kayseri kura çekimi saat kaçta başlayacak?

TOKİ Kayseri kura çekilişi saat kaçta? 2020 TOKİ kura çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

TOKİ kuraları çekilmeye devam ediyor. Binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren kura çekiminde bugün Kayseri Kocasinan ilçesinde gerçekleştirilecek olan 550 konut için kura çekimi yapılacak. Bu il ve ilçe için TOKİ başvurusunda bulunan adaylar kuraların çekileceği tarih ve günleri araştırmaya devam ediyor. Peki Kayseri TOKİ kura çekilişi saat kaçta başlayacak?

TOKİ KAYSERİ KURA ÇEKİLİŞİ NEREDE VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

TOKİ Kayseri kura çekilişi için Kadir Has Kongre Merkezi ve Spor Merkezinde gerçekleştirilecek. 550 konut için kura çekimi 11:00'de başlayacak.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında şu ana kadar 5 projenin kura çekilişi yapıldı. 4 proje İzmir'de yapılacak olan konutlar için 1 proje ise Muğla'da yapılacak olan konutlar için gerçekleştirildi. TOKİ kura sonuçları resmi site üzerinden sorgulanabilecek

KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Komşu kavgası kanlı bittiKartal’da aynı binada komşu iki aile arasında çıkan gürültü tartışması kötü bitti. Tarafların birbirlerine saldırdığı kavgada iki aileden toplam 3 kişi yaralandı. Kanlar içerisinde kalan yaralılar, kavganın boyutunu gözler önüne serdi.
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