TOKİ kura çekilişi canlı izle! TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, Manisa ve Denizli sonuçları belli oldu mu?

TOKİ kura sonuçları ile ilgili detaylar gündemde merak konusu. TOKİ 100 bin konut projesi kapsamında kura çekimi bugün yapılacak. TOKİ canlı yayının nereden izleneceği ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki TOKİ kura canlı yayını nereden izlenir? TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ KURA ÇEKİMLERİ NE ZAMAN?

TOKİ Manisa Köprübaşı kura çekimi saat 10:00'da gerçekleştirildi.

Manisa Akhisar kura çekimi saat 11:00'de yapılacak.

Manisa Salihli kurası 13:00’de gerçekleştirilecek.

Denizli Güney kura çekimi 15:00’de yapılacak.

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