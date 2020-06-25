TOKİ kura çekilişi canlı yayını! TOKİ Ardahan ve Kars kura sonuçları...

TOKİ Ardahan ve Kars kura çekilişlerinin günü gelmesiyle birlikte detaylar araştırılmaya başlandı. TOKİ kura sonuçlarının nasıl sorgulanacağı merak ediliyor. TOKi kura çekilişleri canlı yayında ger.ekleştiriyor. İşte TOKİ Ardahan ve Kars kura çekilişleri canlı yayını ve sonuçları ile ilgili bilgiler...

TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN 2020?

TOKİ Ardahan merkez kurası saat 10.00'da ve Ardahan Göle 2.etap konutları kurası ise saat 13.00'da yapılacak.

Saat 15.00'da ise Kars için kura çekimi gerçekleştirilecek.

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