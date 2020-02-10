TOKİ kura çekilişi ne zaman? Bugün TOKİ Kuraları çekilecek mi? Son dakika TOKİ haberleri

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, 16 Aralık 2019 - 15 Ocak 2020 tarihleri arasında TOKİ ev başvurusunda bulundu. TOKİ başvuru işlemleri sonrasında, sık sık 'TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanır' arayışı başladı. Aynı zamanda TOKİ kura çekilişi ne zaman arayışında da bulunan vatandaşlar, ev sahibi olmak için sabırsızlanıyor. TOKİ kura çekilişinde adının çıktığını hayal edenler, TOKİ kura çekilişi ne zaman 2020 sorusuna cevap arıyorlar. TOKİ, resmi internet sayfası üzerinden TOKİ Kura çekilişi için duyuruda bulundu mu?

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

100 Bin sosyal konut için, TOKİ Kura çekilişi ne zaman sorusu araştırılıyor. Fakat TOKİ kura çekilişinin ne zamna yapılacağı henüz belli olmadı. TOKİ Kura çekilişi belli olduğunda haberimizin içeriğinden bilgi alabilirsiniz.

Kamuya Yönelik Uygulamalar



Planlama, ihale ve inşaat konusundaki deneyimlerinden güç alan TOKİ, ülkemizin diğer kamu kurumları ile işbirliği içinde vatandaşlar için çeşitli sosyo-ekonomik fırsatlar yaratmaktadır. İdare, bu doğrultuda gerçekleştirilen farklı protokoller çerçevesinde birçok kamu kurumu için hizmet binası, hastane, sağlık ocağı, okul, yurt, pansiyon, spor salonu, sevgi evi, engelsiz yaşam merkezi, huzur evi, askeri tesis ve kalekol gibi farklı projeler de inşa etmektedir.

Konut projeleri kapsamında yapılan okulların ve sağlık tesislerinin yanı sıra, bakanlıklar ve diğer kamu kuruluşları ile yapılan protokoller kapsamında, ihtiyaç bölgelerinde sağlık, eğitim, spor tesisleri, sevgi evleri ve yurtlar gibi birçok sosyal amaçlı tesisin yapımını da üstlenen TOKİ, yapımı tamamlanan bu tesisleri ilgili kurumlara protokol çerçevesinde devretmektedir.

TOKİ, uzmanlığının ihtiyaç duyulduğu her yere hizmet götürme ilkesiyle Milli Eğitim Bakanlığı ile okul ve ek binalarının yapımı konusunda ortak bir çalışma yürütmektedir. İdare, Bakanlığın belirlediği arsalarda, iyi ve kaliteli eğitim verilmesini sağlayacak tesislerin planlama ve inşaatını üstlenmektedir.

TOKİ, terk edilmiş ve olanaksızlık içindeki çocuklara sevgi dolu ve üretken bir yaşam sürdürebilmeleri için daha iyi fırsatlar sağlama amacıyla Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile işbirliğine gitmiş olup; çocuklarımızın aile ortamında bakımı için, küçük ve bağımsız binalardan oluşan sevgi evleri inşa etmektedir. Ayrıca, bedensel engelli çocukların özel ihtiyaçlarına yönelik olarak, tekerlekli sandalyelerle erişilebilir engelsiz yaşam merkezleri ve rehabilitasyon merkezlerinin planlama ve yapım çalışmaları da devam edilmektedir. Bunların yanı sıra, ihtiyaç olan bölgelerde huzurevleri, emekli evleri ve çocuk yuvaları da inşa edilmektedir.

Diğer yandan TOKİ; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Genelkurmay ve Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kurumlarla gerçekleştirdiği farklı protokoller kapsamında, bu kurumların ihtiyacı doğrultusunda birçok tesis ve binanın yapımını da üstlenmiştir.

Ankara’da Telekomünikasyon binası; Bingöl’de Uydu Kent Telekom Santral binası; İstanbul Çatalca’da Posta İşletme Merkezi binası, Kâğıthane’de Milli Arşiv Sitesi, Emniyet Müdürlüğü binaları ve Polis Okulları gerçekleştirilen uygulamalardan bazılarıdır.