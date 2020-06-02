TOKİ Malatya-Gaziantep-Adıyaman kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? TOKİ Malatya-Gaziantep-Adıyaman canlı kura çekilişi nasıl izlenir?

TOKİ Malatya-Gaziantep-Adıyaman kura çekilişleri bugün gerçekleştiriliyor. Bugün 10:00'da başlayan kura çekimi kapsamında Malatya ilinde gerçekleştirilecek olan konutlar için kura çekimi 10:00 itibariyle başladı. Kura çekiminde bugün 13:00'de Gaziantep ve Adıyaman ilinde gerçekleştirilecek olan konutların kura çekilişi gerçekleştirileceK. TOKİ kura çekilişini canlı olarak takip etmek isteyen TOKİ Malatya-Gaziantep-Adıyaman illerinde ikamet eden hak sahipleri araştırmalarını sürdürüyor. Peki TOKİ Malatya-Gaziantep-Adıyaman kura çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır, canlı olarak nasıl izlenir?

TOKİ KURALARI SAAT KAÇTA?

Malatya konutları için kura saat 10:00'da

Gaziantep Nizip ilçesi konutları kurası saat 13:00’de

Adıyaman Kahta ilçesi konutları kurası 16:00’da

Adıyaman Merkez ilçesi konuları kurası 17:00’de gerçekleştirilecek.

Kuralar Facebook sayfasında canlı yayınlanacak.

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Yüzde 10 peşinat, 240 ay sabit vade imkanı

Proje ile 100 bin dar gelirli aile, kira öder gibi yüzde 10 peşinat, aylık 894 liradan başlayan sabit taksitlerle ev sahibi olacak.

Konutlar, yatay mimari anlayışıyla 2 1 brüt 75 ve 85, 3 1 brüt 100 metrekare şeklinde inşa edilecek.

Türkiye genelindeki proje kapsamında, vatandaşların konut finansmanının sağlanması için hem kamu hem de katılım bankaları hizmet verecek.

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