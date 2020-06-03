TOKİ, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Isparta kura çekilişi saat kaçta başlayacak? TOKİ kura çekişi canlı nasıl izlenir?

TOKİ kura çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında alınan başvuruların ardından Kura çekilişine Şubat ayı itibariyle başlanmıştı. Kura çekilişinin başlamasının ardından Mart ayında başlayan corona virüs nedeniyle kura çekimine bir süre ara verilmişti. TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde tekrar başlayan kura çekilişleri devam ediyor. Bugün Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesinde gerçekleştirilecek olan 350 konut için kura çekilecek. Sonrasında Isparta Eğirdir ilinde gerçekleştirilecek olan 200 konut için, son olarak ise Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde gerçekleştirilecek olan 700 konut için kura çekimi yapılacak

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu 350 konut kura çekimi | 3 Haziran Çarşamba 10:00

Isparta Eğirdir 200 konut kura çekimi | 3 Haziran Çarşamba 12:00

Şanlıurfa Birecik 700 konut kura çekimi | 3 Haziran Çarşamba 14:00

KURA ÇEKİMİ NASIL CANLI İZLENİR?

TOKİ kura çekimini canlı olarak izlemek isteyen vatandaşlar TOKİ Facebook sayfası üzerinden canlı yayınları takip edebilecek.