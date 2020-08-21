Tuna-1 kuyusu nerede, hangi bölgede? Fatih Sondaj gemisinin çalışma yaptığı Tuna-1 kuyusu hangi ilin yakınlarında?

Tuna-1 kuyusu nerede sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapacağı saate kısa süre kala araştırılmaya devam ediyor. Fatih Sondaj Gemisinin çalışma yaptığı Tuna-1 kuyusunda çalışma yapılacağı duyurulmuştu. Fatih Sondaj Gemisi Karadeniz'de yapacağı sondaj çalışmaları kapsamında İstanbul'un Fethinin 567. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından uğurlanmıştı. 30 Haziran Zonguldak'a ulaşan Fatih Sondaj Gemisi 20 Temmuz'da Zonguldak açıklarında çalışmalarına başlamıştı.

TUNA-1 KUYUSU NEREDE?

Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz´de yapacağı ilk sondaj faaliyetini gerçekleştirmek için 29 Mayıs’ta İstanbul´un fethinin 567´nci yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul´dan son hazırlıklarını tamamlamak üzere Trabzon´a uğurlandı. 30 Haziran'da Zonguldak´a ulaşan gemi, 20 Temmuz´da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez´in yaptığı açıklamayla Zonguldak açıklarındaki Tuna-1 lokasyonunda sondaja başladı. Fatih Sondaj Gemisi'nin Zonguldak´tan yaklaşık 175 kilometre açığında sondaj yaptığı tahmin ediliyor.

Tuna-1 kuyusu KDZ Ereğli ilçesinin 175 km açığında yer alıyor.