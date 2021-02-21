Türk Halk Müziği Nedir? Türk Halk Müziğinde Kullanılan Çalgılar Ve Özellikleri Nelerdir?

Türküler, hem tekke edebiyatının hem de Türk halk müziğinin temelini oluşturur. Bunun dışında uzun hava, güzelleme ve koçaklama da halk müziğinin türleri arasında yer alır Güzellemede sevgilinin özellikleri methedilirken, koçaklamanın ana konusu kahramanlık ve destanlardır.



Türk Halk Müziği Nedir?



Aşk, vatan hasreti, ayrılık ve ölüm gibi temaların işlendiği, geleneksel ve etnik müzik türüne Türk Halk Müziği denir. Önceleri sadece doğaçlama ve sözsüz olarak icra edilen halk müziği, günümüzde en çok dinlenen müzik türleri arasında yer alıyor.



Türk Halk Müziğinde Kullanılan Çalgılar ve Özellikleri Nelerdir?



1- Bağlama:



Türk Halk Müziğinde en çok kullanılan enstrümanların başında bağlama gelir. Bağlama yedi telli bir çalgıdır. En büyük bağlamalar, meydan sazı adıyla bilinir ve genellikle aşık atışmalarında çalınır. Diğer bağlama çeşitleri ise şu şekilde sıralanabilir: Tanbura, Cura ve Çöğür.



2- Ney:



Ney hem Türk Halk Müziğinde hem de tasavvufi müzikte kullanılan üflemeli bir çalgıdır. Büyük neyler şah ve Davut adıyla bilinir. Diğer ney çeşitleri şunlardır: Süpürde, Müstahzen, Nısfiye ve Mansur.



3- Zurna:



Genellikle tahtadan yapılan zurna, kültürümüzdeki en eski enstrümanlardan biridir. Yüksek oktavlı bir çalgı olduğu için daha çok açık alanlarda çalınır.



4- Davul:



Davul, başta Türk Halk Müziği olmak üzere tüm müzik türlerinde kullanılan vurmalı çalgıların geneline verilen isimdir.



Halk müziğinde kullanılan diğer enstrümanlar sipsi, kaval, nağara, kaşık ve tulumdur.